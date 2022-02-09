شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يعلن اعتماد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك إلى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم اعتماد 12 منشأة جديدة لتصدير الأسماك والقشريات الي دول الاتحاد الأوراسي والذي يضم في عضويته "روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان"، ليصبح إجمالي المنشآت المصرية المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوراسي 20 منشأة مصرية لتصدير الاسماك.

وكان القصير، قد تلقى من المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا أعده د عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية حول الجهود التي بذلتها الهيئة ومفاوضاتها مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري علي مدار العامين السابقين.

أوضح التقرير أن جهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية المبذولة لفتح السوق الروسية امام الصادرات المصرية من المنتجات ذات الأصل الحيواني حيث تم اعتماد 16 منشأة مصرية لتصدير الألبان ومنتجاتها الي دول الاتحاد الأوراسي و12 منشأة مصرية لتصدير منتجات البروتين والدهون الي دول الاتحاد الأوراسي و20 منشأة مصرية لتصدير اسماك الي دول الاتحاد الأوراسي .

و وجه وزير الزراعة الشكر إلى جميع الهيئات التابعة للوزارة التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، كما أشاد بجهود الهيئة العامة للخدمات البيطرية والعاملين فيها على جهدهم المتميز في سبيل فتح أسواق دولية أمام المنتجات المصرية ذات الأصل الحيواني وكذلك جهودهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وحمايتها من الأمراض والأوبئة.