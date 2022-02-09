شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تحويل بطاقات التأمينات لأصحاب المعاشات لكارت ميزة الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة اللواء جمال عوض في تنفيذ خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة "البطاقة الزرقاء" لقرب انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات كارت ميزة مجاناً، ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.

وبدات خطة تحويل الكروت إلى كارت ميزة من خلال ثلاث مراحل وبدأت المرحلة الأولى اعتبارا من يناير وحتى مارس المقبل وتتضمن محافظات "السويس - الإسماعيلية – بورسعيد – شمال سيناء – جنوب سيناء – البحر الأحمر – مرسى مطروح – الوادى الجديد – الأقصر – أسوان" والمرحلة الثانية بدأت من يناير 2022 و لمدة أربعة أشهر وتشمل محافظات "كفر الشيخ – دمياط – المنوفية – القليوبية – الفيوم – بنى سويف – المنيا – قنا".

أما القائمين بالصرف من ساكنى باقى المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصة لمدة 5 أشهر لاستلام بطاقة ميزة مجاناً من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري و حتى نهاية مايو 2022 ، وأن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.