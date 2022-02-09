شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النقض وقضاة مصر يهنئون رئيس المحكمة الدستورية لتوليه منصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأعضاء المجلس وقضاة مصر، بالتهنئة إلى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد، بعد تكليفه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولى منصبه الجديد وتحمل المسئولية.

ودعا قضاة مصر في تهنئتهم للمستشار بولس فهمي، بأن يسدد خطاه لإرساء القيم الدستورية التي أولاها الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء في ظل قيادة الرئيس السيسى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر قرار بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير، بعد إحالة المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا للمعاش، اعتبارا من 8 فبراير الجاري، مع إضافة مدة خدمة استثنائية حتى سن السبعين نظرا لظروف مرضه.

ويؤدى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد اليمين القانونية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.