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شكرى يبحث مع نظيره الهولندى تطوير العلاقات الثنائية لخدمة مصلحة البلدين

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القاهرة - سامية سيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الأربعاء اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الهولندي "فوبكه هوكسترا"، وذلك للتباحث حول العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اتصال الوزير الهولندي يأتي في سياق التواصُل مع الجانب المصري، خاصةً مع بدء تولي الوزير الهولندي مهامه في يناير الماضي. وأضاف المتحدث، أن الاتصال تناول عدداً من ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا وكيفية تطويرها بما يعكس مصلحة البلدين وفي إطار الاحترام المتبادل بينهما.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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