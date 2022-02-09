شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف آليات مقاومة الفيروسات للمضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن مقاومة الميكروبات تحدث للمضادات الحيوية عندما تتغير البكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات بمرور الوقت ولا تستجيب مرة أخرى للدواء مما يجعل القضاء عليها صعبا، وبالتالي تؤدى إلى انتشار المرض وتسبب الوفاة .

وقال عبد الغفار، أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.