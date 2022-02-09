شكرا لقرائتكم خبر عن 974 مكانا شاغرا بالطب البشرى.. الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة للجامعات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل موقع تنسيق الجامعات الخاصة اليوم الأربعاء فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الثانوية العامة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الثانية من المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات الخاصة، حيث تم تقسيم المرحلة الثالثة على 5 مراحل داخلية وفقا لجدول زمنى محدد.

وأشار الدكتور محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فى تصريحات لـ" الخليج 365" إلى أن هناك أماكن شاغرة أمام الطلاب بكليات القطاع الطبي، حيث أن الصيدلة بها أماكن كثيرة شاغرة ومتاحة أمام طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق، وكذلك طب الأسنان بها أماكن والعلاج الطبيعى بها أماكن شاغرة وأيضا كليات الهندسة بها أماكن كثيرة للغاية.

ولفت الدكتور محمد حلمى الغر، إلى أن كلية طب الاسنان بالمرحلة الثالثة بها 373 مكان شاغر ومتاح وكلية العلاج الطبيعى بها 1108 مكان ، والطب البشرى به 974 مكان شاغر والتمريض فى 57 مكان وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 869 مكان وبالتالي هناك أماكن كثيرة أمام الطلاب