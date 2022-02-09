أخبار مصر

مصر للطيران تبدأ تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين السعودية.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تبدأ تطبيق شروط جديدة لدخول المسافرين .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، تطبيق الشروط الجديدة للسفر علي رحلاتها الجوية إلي المملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء تحديث إجراءات السفر الصادرة عن السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

 

وطالبت شركة مصر للطيران، المسافرين إلى المملكة العربية السعودية بما في ذلك المواطنين السعوديين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، ضرورة تقديم شهادة سلبية لفحص (PCR) أو (Covid-19 Antigen Test) لعينة تمت خلال 48 على الأكثر قبل موعد المغادرة إلى المملكة، ويٌستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات، مع مراعاة أنظمة دول القدوم إلى المملكة المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

 

ويسمح للمواطنين السعوديين الذين تظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس بالقدوم إلى المملكة بعد مٌضي (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و (10) أيام لمن لم يستكمل جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.

 

بالنسبة للمواطنين السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة، يجب التأكد من تلقيهم الجرعة التنشيطية من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى منهم (3) أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية باستثناء الفئات العمرية أقل من (16) عام أو الفئات المستثناة وفقًا لتطبيق (توكلنا).

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا