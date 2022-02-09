شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة.. مصرع أب وأم وطفلتيهما اختناقا بغاز السخان أثناء نومهم بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت منطقة المحلاوى دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مصرع أب وأم وطفلتيهما، إثر تعرضهم باختناق إثر استنشاقهم الغاز المتسرب من السخان أثناء نومهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة أب وأم وطفلتيهما، لقوا مصرعهم إثر استنشاقهم غاز تسرب من السخان أثناء نومهم بشقتهم بدائرة القسم.

جرى إخطار اللواء محمد العناني مدير البحث الجنائي بالقليوبية، وعلي الفور انتقل المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور علي جثة كلا من "راضى ع ح"، 36 سنة، وزوجته "أسماء ن ش"، 28 سنة، والطفلة "رحمة ر ع"، 9 سنوات، و"رقية ر ع"، 4 سنوات، وذلك نتيجة استنشاقهم الغاز المتسرب من السخان أثناء نومهم بشقتهم بمنطقة المحلاوى دائرة القسم.

جرى نقل الجثامين لمشرحة مستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.