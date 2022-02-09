سقطت من الطابق العاشر.. العثور على جثة فتاة في ظروف غامضة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثة فتاة عمرها 14 عامًا، سقطت من الطابق العاشر في ظروف غامضة بمنطقة السيدة زينب.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود جثة لفتاة بشارع التونسي بمنطقة السيدة زينب، وانتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف، وعثر على جثة "ف. ع"، 14 عامًا، مصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم وتم نقل الجثة للمشرحة.

ودلت التحريات، أن الفتاة سقطت من الطابق العاشر، وجاري عمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة ومعرفة أسبابها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.