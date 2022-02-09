ضبط شخص زور محررات رسمية منسوب صدورها للجهات الحكومية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط شخص؛ لقيامه بتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية ببورسعيد.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام صاحب مكتب للخدمات الحكومية والجماهيرية -مقيم بمحافظة بورسعيد – له معلومات جنائية بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها عقب ذلك على عملائه ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية مقابل حصوله على مبالغ مالية نظير ذلك، متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي المؤثم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم استهداف المتهم المذكور وضبطه وبتفتيش مسكنه المشار إليه تم ضبط (قالب مصطنع لخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية – عدد من عقود الإيجار مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورين بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية - إقرارات ضريبة مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدورها لإحدى الجهات - مستخرجات سجل تجارى مزورة بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد - استعلام بيان عميل منسوب صدوره لإحدى الهيئات الحكومية ممهور بخاتم شعار الجمهورية مقلد ومنسوب صدوره لذات الجهة - العديد من المستندات الشخصية لأشخاص مختلفة يقوم المتهم باستخدام بياناتها في اصطناع المحررات المزورة - مجموعة كبيرة من الورق المقوى المستخدم في اصطناع المحررات المزورة - مبلغ مالي)، وكذا ضبط (حاسب آلي بمشتملاته، و 6 وحدات ذاكرة نقالة "فلاش ميموري " - هاتف محمول، وبفحصهم فنياً تبين أنهم محملين بالعديد من صور المستندات المضبوطة - برامج الحذف والإضافة والتعديل "الفوتوشوب"- محادثات بين المتهم وراغبي الحصول على المحررات المزورة).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بممارسته نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.