العثور على جثة طفل داخل صندوق قمامة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة طفل داخل صندوق قمامة بمنطقة الشرابية.

تلقت أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لطفل رضيع داخل صندوق قمامة بأحد الشوارع بمنطقة الشرابية.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارة إسعاف وعثر على جثة رضيع داخل كيس بلاستيك في صندوق القمامة، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الواقعة تمهيدا لتفريغها.

ورجحت التحريات أن والدة الطفل وراء ارتكاب الواقعة وجاري ضبطها للوقوف على ملابسات الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.