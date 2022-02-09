ضبط 3 أشخاص أجبروا مواطن على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على 3 أشخاص قاموا بإكراه آخر على توقيع إيصالات أمانة لخلافات مالية بينهم بالنزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بتضرره من 3 أشخاص، لقيامهم بإكراهه على توقيع 14 إيصال أمانة على بياض، لوجود خلافات مالية بينهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقهم وراء ارتكابها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم بالتحريات وأقوال المجني عليه أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط 14 إيصال أمانه مزيلين بتوقيع المجني عليه-هاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.