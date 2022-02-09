إحباط ترويج 3 طن مواد غذائية مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة عابدين؛ لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعُثر بداخل المخزن على (حوالي 3 طن من المواد الغذائية) مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، َتم اتخاذ الإجراءات القانونية.