شرطة التموين: ضبط 37 قضية متنوعة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن الدقهلية بحملة أمنية، أسفرت جهودها عن ضبط 37 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن معمل منتجات ألبان بدائرة مركز شرطة نبروه؛ لحيازته (1,850 طن جبن أبيض – 12,500 طن ملح يستخدم في التصنيع) تصنع بدون سجل صناعي وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تفيد مصدرها.

وضبطت الحملة، المدير المسئول عن مخبز بلدي مُدعم بدائرة مركز شرطة شربين؛ لحيازته وتجميعه (250 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم) من حصة المخبز بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

ونجحت الحملة في ضبط بدال تموين بدائرة مركز شرطة شربين لحيازتها وتجميعها مقررات تموينية تقدر بمبلغ (5251,50 جنيهاً) بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.