الداخلية: ضبط 26 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية؛ لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 26926 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات (5876 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و119 مخالفة السير بدون تراخيص، و24 مخالفة شروط التراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.