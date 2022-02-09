شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: بدء التدريب المجانى على مهن التفصيل والسباكة بالوحدة المتنقلة بالدقهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إنه تم نقل وحدة التدريب المتنقلة من حضر شربين إلي قرية الحصص مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وبدء الدورات التدريبية بها على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية.

جاء ذلك خلال متابعته سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح سعفان أنه يتم نقل الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

من جهته، قال أحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، إن الوحدة بدأت التدريب مجانا علي مهنة التفصيل والخياطة، والسباكة، وذلك في إطار خطة الوزارة لرسم السياسة القومية للتوجيه والتدريب المهني وإعداد قوى عاملة مؤهلة على المهن المطلوبة لسوق العمل لخفض معدلات البطالة.

وقال مدير المديرية : إن الوحدة المتنقلة شهدت نجاحا في عملية التدريب قبل نقلها من حضر شربين علي مهنة التفصيل والخياطة،ومن المتوقع أن يشهد التدريب بقرية الحصص نجاحا كبيرا نظرا لما حققته الوحدة في القري الاخري بالمحافظة وقوائم الانتظار على التدريب المهني بمكاتب التشغيل .