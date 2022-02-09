وزيرة الهجرة تبحث مع وزيرة التجارة والصناعة استعدادات عقد مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

التقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، لبحث الترتيبات والاستعدادات الجارية لتنظيم النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع والتي تعقد تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة "، والمقرر عقده خلال المرحلة القريبة المقبلة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية.

حضر اللقاء الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي، والسفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، و حاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وأعربت وزيرة الهجرة، عن سعادتها للتعاون المثمر مع وزارة التجارة والصناعة في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، مشيرة إلى أن هذا اللقاء جاء لاستعراض مخرجات ورش العمل التحضيرية للمؤتمر التي تم عقدها والاتفاق على المحاور التي سيتم مناقشتها خلال الفعاليات وتأتي ضمن أولويات استراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، والسعي للاستفادة من خبرات وتجارب خبرائنا بالخارج في مجالات تطوير صناعات الدواء والنقل، ومناقشة استخدامات الطاقة النظيفة في إطار استضافة مصر لمؤتمر التغير المناخيCOP27، والعمل على نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، لفتح فرص أكبر لدعم جهود الدولة في الاستثمار الصناعي في المرحلة المقبلة، قاطرة التنمية في الدولة المصرية، مشيرة إلى ضرورة أن تستعرض الجلسة الافتتاحية للمؤتمر استراتيجية الدولة المصرية في التمويل الصناعي، وتغيرات ما بعد الجائحة.

وأوضحت الوزيرة أن النسخة الحالية من المؤتمر ستضم علماء وخبراء مصر بالخارج، ونخبة من رجال الصناعة والمتخصصين في مصر، للإسهام في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة في مجال توطين الصناعة، وتعظيم الاستفادة من خبرات علمائنا حول العالم، مشيدة بجهد مكاتب التمثيل التجاري في التعاون للتحضير لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة.

وأضافت وزيرة الهجرة أن هذه النسخة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع ستشهد لأول مرة دعوة مديري عدد من الشركات العالمية التي يعمل بها الخبراء المصريين، لحضور فعاليات "مصر تستطيع بالصناعة"، ليتعرفوا عن قرب على استراتيجية الدولة المصرية والجهود المبذولة لتطوير المجال الصناعي.

من جانبها، قالت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن النسخة السادسة التى تقام تحت عنوان "مصر تستطيع بالصناعة " تعكس التوجه الحالي للدولة المصرية لدعم القطاع الصناعي بهدف تعزيز التنمية الصناعية الشاملة المستدامة وخلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب، مشيرةً إلى أن المؤتمر يناقش عددًا من المحاور الرئيسية المعنية بتطوير القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أن المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لاستعراض المقومات والإمكانات الصناعية التي تمتلكها مصر في مختلف القطاعات، وبصفة خاصة تلك التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية ومكونات تكنولوجية عالية، لافتةً إلى أهمية تكثيف الحملات الترويجية والإعلامية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، وذلك على المستوى المحلي والعالمي بهدف جذب المزيد من المشاركين وبصفة خاصة من المستثمرين وخبراء الصناعة.