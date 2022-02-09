"مُرجانة" تطلب خلع زوجها: "مبيخلفش.. قالي إنسي حلم الأمومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

أقامت "مرجانة. م" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب خلع زوجها، مبررة طلبها "مبيخلفش".

تزوجت العشرينية من "محمود. ع" (38 سنة)، صاحب سنترال، زواجًا تقليديًا عن طريق ترشيحه من أحد الأقارب، وبعد التعارف، تقول "وجدته متدين ومتعلم وميسور ماديًا ولديه منزل زوجية ينقصه مستلزمات قليلة فقط حتى يتمكن من الزواج"جواز مش مكلف".

تقول مُرجانة في دعواها إنها وافقت على الخطوبة وبعد أسبوع فقط، انتقلا لعش الزوجية، وعلمت بزواجه السابق وموت زوجته بدون سبب رغم صغر سنها، لكنه برر موتها بالضغوط النفسية الصعبة من أسرتها وموت والدها.

وقالت الزوجة إنها بمجرد دخولها المنزل وجدته 3 غرف عكس ما أخبرها بأنه غرفتين، والثالثة مسلط عليها كاميرا مراقبة، وبمجرد سؤالها له "قالي لو قربتي منها هدفنك".

وأضافت أم الخلافات بدأت حينما سمع زوجها حديثها والدتها عن الإنجاب ونصيحتها بأن يذهب للطبيب "قالي مش عاوز آجي البيت وأمك هنا.. ولو هنا قوليلي متجيش أحسن".

وعن تفكيرها في الانفصال، قالت إنها لاحظت هروبه من الحديث عن الإنجاب، فقررت فتح الغرفة المغلقة، فدخل عليها، لكنها لاحظت تناثر أوراق التحاليل الطبية الخاصة به.

وعند مواجهته، اعترف أن زوجته ماتت بالاكتئاب بسبب عدم قدرته على الإنجاب وكانت تقيم بتلك الغرفة.

وأشارت إلى أنها تركت المنزل غاضبة لمنزل أهلها بعدما طالبها بنسيان حلم الأمومة.

وبعد 8 أشهر من الإقامة ببيت أسرتها ورفضه الطلاق، لجأت لمحكمة الأسرة تطلب الخلع في الدعوى رقم 237 لسنة 2021، وما زالت منظورة أمام المحكمة.