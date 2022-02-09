شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان تتلألأ.. مشروع الهوية البصرية يبرز جمال وتراث المحافظة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الخليج 365 بثا مباشرا عن مشروع الهوية البصرية بمدينة أسوان، والذى يأتى تنفيذه فى ضوء التكليف الرئاسي بتعميم مبادرة الهوية البصرية بجميع المحافظات، وترجمة ذلك فى هوية بصرية بالجداريات والأماكن المختلفة فى مختلف أنحاء المحافظة باستخدام مجموعة من العناصر التى يتم تصميمها لتتماشى مع الهوية البصرية لمحافظة أسوان.

والمشروع يهدف إلى إظهار أسوان بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر، بإعداد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ويكون بمثابة مرجع شامل يعكس تفرد مدينة أسوان، ويحافظ على القيم التراثية في العناصر البصرية التي تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية لأسوان.

مشروع الهوية البصرية بمدينة أسوان سوف يساهم بشكل كبير في إظهار أسوان بشكل متطور يضاهي التطور في مختلف دول العالم.

وشمل مشروع الهوية البصرية أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية، مع رفع كفاءة الإضاءة ووضع اسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية، وإعادة دهان ورسم اللافتات التابعة لبعض الشركات والهيئات لتدخل منظومة الهوية البصرية، مع تغيير مواقعها بما يتناسب مع زاوية الرؤية والمشاهدة لها، مع الاستمرار فى أعمال رى الأشجار والنخيل والمسطحات الخضراء للحفاظ على جميع المكتسبات التى شهدتها الفترة الأخيرة من زهور الزينة وغيرها.

كما يتم استكمال أعمال التطوير والتجميل والتى تضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة فى إطار مشروع الهوية البصرية، بجانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار، بالإضافة إلى تنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز أسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية فى مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبرى خزان أسوان، وعلى جبل البر الغربى.

ويظهر مشروع الهوية البصرية أسوان بشكل جديد يجمع بين عراقة الماضى وأصالة الحاضر، من خلال إعداد تصاميم حديثة نابعة من تاريخ وحضارة المدينة وتراثها العريق، ويكون بمثابة مرجع شامل يعكس تفرد مدينة أسوان، ويحافظ على القيم التراثية فى العناصر البصرية التى تؤثر على انطباع المواطنين والزائرين للمدينة وتعزز القيمة السياحية لأسوان.

جدير بالذكر أن مشروع الهوية البصرية هو أحد توجيهات القيادة السياسية، حيث تم تطبيق المشروع بالفعل بمدينة اسوان وظهر مشروع الهوية البصرية للنور. وجار تركيب البنرات واللافتات على واجهات محطة السكك الحديدية الرئيسية ومطار أسوان الدولى والأتوبيس، وكذا الأماكن السياحية، علاوة على تركيب اللوحات الفنية على الأتوبيسات والميكروباص والتاكس ضمن مشروع الهوية البصرية.

كما تم ربط آلية الاعتماد على الغاز الطبيعى فى تموين السيارات بالوقود بمشروع الهوية البصرية لمحافظة أسوان والذى يأتى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال زيارته الأخيرة للمحافظة، حيث يتم تركيب الملصقات الجمالية المعبرة عن الهوية البصرية لأسوان على السيارات المدرجة ضمن مبادرة استخدام الغاز الطبيعى، بالتوازى مع استكمال أعمال التطوير والتجميل والذى يضم تنفيذ 11 جدارية متنوعة فى إطار مشروع الهوية البصرية، بجانب تنفيذ الأعمال الفنية على الأسوار، بالإضافة إلى تنفيذ 3 لوحات فنية مجسمة تبرز اسم أسوان باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية فى مواقع ميدان المسلة ومخرج كوبرى خزان أسوان، وعلى جبل البر الغربى، فضلاً عن أعمال تجميل المسلة من خلال إحلال وتجديد بلاطات الجرانيت ودهان القمة المثلثة الذهبية، مع رفع كفاءة الإضاءة ووضع اسم أسوان على قاعدتها باللغتين العربية والإنجليزية.

وتسير الأعمال على قدم وساق لتنفيذ مشروع الهوية البصرية من خلال اللوحات الفنية على الجداريات والأسوار وواجهات المبانى والمنشآت الحكومية، بالإضافة إلى وسائل المواصلات والمراكب الشراعية وغيرها من أجل إبراز التراث والثقافات والفنون المتنوعة.

كما قامت مجموعات من الفنانين من معلمى المدارس الفنية والزخرفية بالرسومات المقررة طبقاً لتصميمات الجامعة الألمانية والتى تم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الحفل الختامى بمدينة أسوان الجديدة فى ختام أسبوع الصعيد، كما شارك فى تنفيذ الأعمال بعض النشء والأطفال بما يعكس تلاحم وفرحة المواطنين والأسر بمستوى ونوعية الأعمال الفنية الجارى تنفيذها.



مشروع الهوية البصرية يبرز جمال أسوان (7)



مشروع الهوية البصرية يبرز جمال أسوان (11)



مشروع الهوية البصرية يبرز جمال أسوان (12)



مشروع الهوية البصرية يبرز جمال أسوان (13)