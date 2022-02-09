شكرا لقرائتكم خبر عن هانى الناظر يعلن خروجه من المستشفى: الحمد لله تجاوزت المرحلة الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور هانى الناظر، خروجه من المستشفى، وتجاوزه للمرحلة الصعبة، قائلا: "الحمد لله وبفضله غادرت المستشفي اليوم بعد أن تجاوزت المرحلة الصعبة، وعدت للمنزل لاستكمال باقي البرنامج العلاجي المتبقي والتأهيلي بإذن الله، والحقيقة أن المرض ابتلاء شديد، ولكن مع الابتلاء هناك أشياء رائعة فهناك رحمة ربنا وعفوه".

وقال الناظر في بوست عبر حسابه الرسمى بفيسبوك: "دعوات حضراتكم الطيبة احاطتني في أصعب اللحظات والآلام.. دعوات اثبتت أن حب الناس الحقيقي النابع من القلب شئ لا يباع ولا يشتري ولكنه نعمة وفضل من عند الله"



هانى الناظر

وتابع: "أخيرًا أوصيكم بعدم التهاون أبدًا بهذا المرض وأرجوكم التزموا بالكمامة وبالتباعد بشدة والتطهير لليدين دائما وعدم تناول أطعمة مشتركة مع آخرين وتذكروا التهوية الجيدة، وربنا يحفظكم جميعًا من كل شر وسوء.. وباذن الله ربنا يقدرني في أقرب وقت وأبدأ استقبل أسئلة ومشاكل حضراتكم الطبية كالعادة وأجاوب عليها بكل الحب والسرور".