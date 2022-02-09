شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تناول أدوية بناء على تجربة شخص آخر يعرض المريض للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن تناول الأدوية بناءً على تجربة شخص آخر مصاب بنفس المرض، يعرض للخطر ونصحت وزارة الصحة باستشارة الطبيب قبل تناول الدواء.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "اطمئن على نفسك واكشف مجانًا فى الوحدة الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى".

وطالبت الوزارة المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (ضغط، سكر) بضرورة زيارة الوحدات الصحية للاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي" والاطمئنان على حالتهم الصحية، موضحًا أنه يمكن معرفة أماكن تلك الوحدات من خلال الموقع الرسمي للمبادرة (http://www.100millionseha.eg)، وتطبيق "صحة مصر"، بالإضافة إلى تلقى الاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.