شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الطوارئ فى غرف عمليات المرور لمواجهة آثار الطقس السيئ المتوقعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرف عمليات المرور على مستوى الجمهورية حالة الطوارئ، تحسبا لسقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة فى ظل توقعات هيئة اﻷرصاد الجوية.

وتستقبل غرف العمليات البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، كما تتابع برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق.

وتراقب غرف العمليات حركة السيارات بكاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور مع نشر الأوناش بالطرق لرفع أى معوقات مرورية، سواء نتجت عن الحوادث أو الأعطال.

ونشرت الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة قائدى السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.