شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: مصر تحتل المركز 28 فى الترتيب العالمى لجودة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، إن طول شبكة الطرق القومية في مصر حتى 2014 كان 20 ألف كيلو متر، مضيفًا أنه تم إضافة 5 آلاف كيلو متر للشبكة، وإنشاء ما يقرب من 21 محورًا مروريًا على النيل لحل المشكلات المرورية الكبيرة على الطرق السريعة، مشيرًا إلى أن الشبكة حدث بها طفرة، وتم الدفع بوسائل نقل جديدة ومختلفة خلال الـ7 سنوات الماضية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء DMC" الذي يذاع على قناة "DMC" أن مصر كانت تحتل المركز 118 في الترتيب العالمي لجودة الطرق على مستوى العالم، ولكن أصبح ترتيبها الـ 28، متابعًا: "شبكة الطرق القومية منذ أن انطلقت عملية التطوير بها في 2014 وحتى اليوم، وهي مرتبطة بباقي الشبكات على مستوى الجهورية".

وتابع: "هناك 3 خطوط جديدة خاصة بمترو الأنفاق، والقطار المكهرب الذي يربط بين مدينة السلام وحتى العاصمة الإدارية الجديدة، مارًا بمنطقتي العبور والشروق ووصولاً بالعاصمة الإدارية، بالإضافة للمونوريل، وكل ذلك كان له علاقة بشبكة الطرق الجديدة".

وبالحديث عن السكة الحديد، أوضح "ضاحى" أن التطور الذي حدث وإضافة العربات والقاطرات الجديدة أحدث طفرة كبيرة، مشيدًا بدخول عصر القطارات السريعة، قائلًا: "نقلة جديدة في منظومة السكة الحديد التي أصبحت مشروعًا قوميًا".