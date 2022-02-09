شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات وحبس.. اعرف خطة التموين لمواجهة التخفيضات الوهمية بالأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية فتح باب مشاركة المحلات التجارية فى الأوكازيون الشتوي 2022، ويستمر لمدة شهر فى مختلف المحافظات لتخفيض أسعار المنتجات.

”الخليج 365” يعرض أهم المعلومات حول كيفة مواجهة مخالفات المحلات التى تعلن عن عروض وهمية لتخفيضات الأسعار والعقوبات لهم فى نقاط محددة.

1ـ تنظيم حملات رقابية على المحلات والمولات التجارية.

2ـ يقوم موظفو جهاز حماية المستهلك ممن يحملون صفة الضبطة القضائية بتحرير محاضر للمحلات التى تعلن عن عروض وهمية للتخفيضات.

3ـ تتم إحالة المحاضر للنيابة.

4ـ النيابة تحيلها للمحكمة المختصة.

5ـ المحكمة المختصة تصدر أحكاما للمخالفين على حسب نوع المخالفة وحجمها.

6ـ العقوبات عبارة عن غرامة مالية وقد تصل إلى الحبس.

7ـ يمكن للمواطنين الإبلاغ عن المحلات التى تقدم عروضا وهمية بالاتصال بجهاز حماية المستهلك على رقم 19588 من أى خط أرضى.

8- يجب مطالبة المواطنين بفواتير تثبت شراءهم السلع ومدون عليا الأسعار قبل وبعد التخفيضات.