شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام النواب" توصى بتشكيل لجنة لإنهاء النزاع حول قطعة أرض بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائبة درية شرف الدين، بتشكيل لجنة ممثلة بعضوية كل من ممثل من الشهر العقارى، وممثل عن وزارة العدل، وممثل عن هيئة الإصلاح الزراعي، وممثل عن هيئة تقسم المساحة، والهيئة الوطنية للصحافة، وممثل عن مؤسسة أخبار اليوم، لإنهاء النزاع القائن بين مؤسسة أخبار اليوم وهيئة الإصلاح الزراعي حول قطعة أرض بمحافظة الإسكندرية.

وجاءت توصية لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر، بشأن قيام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على أرض مملوكة لمؤسسة أخبار اليوم بمحافظة الإسكندرية على الرغم من وجود سند الملكية المسجل بالشهر العقاري، وكذا الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية القومية.

وبدوره تساءل النائب نادر مصطفي عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، هل تشكيل مثل هذه اللجنة يعتبر نوعا من التداخل بين السلطات؟ حيث أن هناك نزاع قضائي بين مؤسسة أخبار اليوم وهيئة الإصلاح الزراعى.