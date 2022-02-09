قانون العمل| ما الفئات الأكثر استفادة من المشروع الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن الفئات الأكثر استفادة من مشروع قانون العمل الجديد الذي ما زال قيد المناقشات في مجلس الشيوخ.

وقال "البدوي"، لمصراوي، إن مجلس الشيوخ، سينتهي من مناقشة مشروع قانون العمال بعد أسبوعين، فلم يعد أمام المجلس سوى 50 مادة فقط ما زالت في انتظار المناقشة.

وأكد أن هناك 3 فئات تستفيد بشكل أكبر من من مشروع قانون العمل الجديد، يمثلون تكتل كبير داخل المجتمع العمالي وهم: "المرأة - ذوي الهمم - العمالة غير المنتظمة".

وأشار إلى أن العمال حصلوا على مكاسب عديدة أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لمشروع القانون، أهمها: الضوابط التي تم وضعها لعدم استخدام استمارة إنهاء الخدمة والملقبة باستمارة (6) لعدم استخدامها بطريق تسلب حقوق العمال، وتجريم الفصل التعسفى.

وتابع البدوري:"كما اشترط مشروع القانون أن يكون الفصل عن طريق المحكمة فقط، منوها بأن المشروع نص، على إنشاء محكمة عمالية، وإعفاء العمال من مصاريف التقاضي".

جدي بالذكر، أن العمال يتطلعون لقانون جديد يحافظ على حقوقهم، ويوفر حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وصحية ونظام تأميني يحقق لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم المهني والأسري، كما أن صاحب العمل يتطلع إلى نظام يؤمن له استثماراته ويضمن له قيام العامل بواجبات.

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