"التموين": 53 محضر تخفيضات وهمية بأول أيام الأوكازيون الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إنه تم تحرير 53 محضرا في اليوم الأول للأكازيون الشتوي الذي بدأ يوم الاثنين ويستمر لمدة شهر، على أن يكون لكل محل 15 يومًا فيه، مؤكدًا أن الوزارة لا تفرض على أي محل المشاركة في الأوكازيون أو نسبة التخفيض المقدمة.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن المحاضر عبارة عن أوكازيون وهمي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاهم، مشيرًا إلى أن عدد المحلات التي اشتركت فى الأوكازيون حتى الآن وتمت الموافقة لها 650 محل في كافة المحافظات ويحدد المحل نسبة التخفيض وموعد المشاركة في الأوكازيون عن طريق التصريح الذي يحصل عليه من الوزارة، و أن التخفيض قد يكون على المحل بالكامل أو نصف المحل أو بنسب مختلفة.

وأشار إلى أن دور الوزارة مرتبط بتكثيف الحملات خلال فترة الأوكازيون في كل أنحاء الجمهورية وضمان الإعلان عن الأسعار وإصدار الفواتير للمستهلكين ومنع الأوكازيون الوهمي، و أن تلك الحملات تضمن عدم التلاعب وحق المستهلكين.