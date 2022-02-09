ننشر مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار بالمجاورات (1 – 2 - 4)، للفائزين بالقرعة العلنية، وذلك طبقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تسليم القطع من 644 : 679، يوم الأربعاء 9/2/2022، والقطع من 680 : 721، يوم الخميس 10/2/2022، كما تم تخصيص يوم الأحد 13/2/2022، لمن تخلف عن الاستلام.

وقال: سيتم تسليم قطع الأراضي بالمجاورة الأولى من 266 : 307، يوم الإثنين 14/2/2022، والقطع من 308 : 349، يوم الثلاثاء 15/2/2022، والقطع من 350 : 398، يوم الأربعاء 16/2/2022، والقطع من 399 : 443، يوم الخميس 17/2/2022، والقطع من 444 : 490، يوم الأحد 20/2/2022، والقطع من 491 : 532، يوم الإثنين 21/2/2022، والقطع من 533 : 577، يوم الثلاثاء 22/2/2022، والقطع من 578 : 618، يوم الأربعاء 23/2/2022، والقطع من 619 : 662، يوم الخميس 24/2/2022، والقطع من 663 : 696، يوم الأحد 27/2/2022، والقطع من 697 : 752، يوم الإثنين 28/2/2022، وتخصيص الأيام من الثلاثاء 1/3/2022 : الخميس 3/3/2022، ومن الأحد 13/3/2022 : الخميس 17/3/2022، للذين تخلفوا عن الاستلام.

وأوضح أنه على العملاء الفائزين بقطع الأراضي التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الحي الـ12 بمدينة 6 أكتوبر، لإنهاء إجراءات التعاقد ثم التوجه لجهاز مدينة أكتوبر الجديدة لإنهاء إجراءات الاستلام.