اليوم.. استئناف رغدة شلهوب على تغريمها 15 ألف جنيه للفنانة حلا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تنظر محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم الأربعاء، استئناف الإعلامية رغدة شلهوب على تغريمها 15 ألف جنيه لصالح الفنانة حلا شيحة.

واستأنف المستشار هيثم عباس، محامي الإعلامية رغدة شلهوب على حكم تغريمها 15 ألف جنيه لصالح الفنانة حلا شيحة ومعز مسعود.

وقال "عباس" في تصريحات لمصراوي، إنه تحدد جلسة 9 فبراير لنظر الاستئناف، مشيرا إلى أن حكم أول درجة كأن لم يكن، مؤكدا ثقته في أحكام القضاء وبراء موكلته.

كانت محكمة جنح أكتوبر، قضت بتغريم طارق الشناوي الناقد الفني، وراغدة شلهوب مذيعة برنامج نص الكلام، 15 ألف جنيه لكل منهما، بتهمة سب وقذف معز مسعود وحلا شيحة، ودفع 100 ألف جنيه كتعويض مدني ومؤقت.

وكان محامي معز مسعود أقام جنحة مباشرة ضد طارق الشناوي الناقد الفني وراغدة شلهوب مذيعة برنامج نص الكلام يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له وزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج.