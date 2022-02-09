شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: توزيع 25 طنًا من لحوم صكوك الإطعام فى 7 محافظات حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الأوقاف الانتهاء، اليوم الأربعاء، من توزيع 25 طنا من لحوم صكوك الإطعام فى محافظات "القاهرة - الجيزة - الدقهلية - الإسكندرية - دمياط - بنى سويف - الفيوم"، مشددة على أن اللحوم وصلت للمستحقين الحقيقين فى كل القرى.

ومن المقرر أن توزع وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، 3 أطنان من اللحوم ضمن مشروعها "صكوك الإطعام"، وذلك على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة الشرقية، وذلك للأسبوع الأول من بدء مرحلة التوزيع، لاستكمال الـ25 طنًا من اللحوم.

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) فى أن اختصنا بخدمتهم، كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أكد أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه، مشيرًا إلى أنه سيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و100 طن لحوم فى شهر شعبان، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.