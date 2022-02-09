طقس الـ 48 ساعة المقبلة.. الأرصاد: عودة للأجواء الباردة وأمطار على القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأجواء الباردة تعود على شمال البلاد بداية من الخميس المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة من السواحل الغربية إلى شمال الصعيد.

وأضافت عبر حسابها على فيسبوك، إن مزيدًا من الانخفاض في درجات الحرارة يؤثر على كافة الأنحاء يوم الخميس حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 16 درجة نهارا و 10 ليلا.

وأضافت الهيئة، أن السحب المتوسطة تتكاثر ويصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون خفيفة إلى متوسطة تمتد مساء إلى القاهرة تكون خفيفة الشدة.

وتابعت الهيئة: "تنشط الرياح لتزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى ارتفاع الأمواج على مسطح البحر المتوسط لتصل الى 5 امتار".

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