الحجز على مرحلتين.. من لهم الأولوية للحصول على شقة بالطرح الجديد للإسكان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل، ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري، بفائدة 3 % متناقصة و8 % متناقصة.

الطرح الجديد يشمل وحدات سكنية بـ3 مشروعات، وهي سكن مصر، ودار مصر وجنة، وهي وحدات جاهزة للتسليم حيث يتم سداد مُقدم جدية حجز الوحدة السكنية، ومصروفات التسجيل، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg، خلال الفترة من 15 فبراير حتى 8 مارس المقبل.

ووفقا لإعلان صندوق الإسكان الاجتماعي يتم الحجز بالأسبقية على مرحلتين من 15 إلى 16 فبراير وهذا للعملاء للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الـ3 ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

لكن المتقدمين الجدد سيكون لهم مرحلة ثانية وهي من 17 إلى 24 مارس المقبل لجميع المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

وتتواجد شقق سكن مصر تتواجد في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق)، ويتم سداد 40 ألف جنيه جدية حجز.

وشقق مشروع دار مصر تتواجد في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر)، ويتم سداد 60 ألف جنيه جدية حجز.

وشقق مشروع جنة تتواجد في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور)، ويتم سداد 80 ألف جنيه جدية حجز.​