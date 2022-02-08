الكهرباء: مصر أصبحت لاعبًا أساسيًا في مجال الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء للتخطيط الاستراتيجي، إن الطاقة الجديدة والمتجددة أصبحت هي المستقبل وليس هناك شك أنها ستشكل العديد من المشروعات الكبرى في مصر والعالم.

وأضاف "مهينة" في تصريحات اليوم، أن هناك محددات فنية وتشريعية تحكم المحطات حيث أن تواجد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يعتمد على وجود الشمس والرياح، موضحًا أن هذا يحتاج لتواجد شبكة كهربائية قوية لضمان عدم وجود تذبذب في أداء الشبكة لدخولها عند وقوف المحطات الأخرى، والعالم الآن متجه لحل هذه المشكلات ولذلك هناك نمو غير مسبوق للشبكات الذكية مع العمل على تخزين هذه الطاقة.

وأكد، أن هناك تطورًا كبيرًا في هذا المجال في العالم كله، وذلك من خلال بطاريات تخزين هذه الطاقة وكانت المشكلة في العمر الافتراضي لتلك البطاريات وكذلك قدرتها التخزينية ولكن الآن ومع الوقت أصبح هناك بطاريات تصل لـ100 ميجا، وقامت شركة تسلا مؤخرًا بمفاوضات مع الحكومة لعرض بطارية جديدة لتخزين الطاقة يصل عمرها لـ20 عامًا وهو ما يقارب عمر محطة الطاقة الشمسية، حيث أنه في الماضي تكلفة التخزين كانت 5 أضعاف تكلفة توليد الطاقة نفسها والآن مع هذه البطاريات أصبحت 1.25 فقط.