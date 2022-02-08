برلمانية تشكو ضعف شبكة المحمول بالإسكندرية.. و"القومي للاتصالات" يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

انتقدت النائبة سوسن حافظ عضو مجلس النواب، مشكلة ضعف مستوى شبكات المحمول في منطقة جليم بالإسكندرية، قائلة: "للأسف فوجئت بانقطاع جميع الشبكات من شقتنا بعد ما نقلنا من الدور السابع للدور الخامس في نفس العمارة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، لمناقشة مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية والبيئية والمعوقات التي تواجه شركات المحمول في إنشاء أبراج تقوية الشبكات، بحضور المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

من جانبه عقب المهندس، حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومى للاتصالات، مداعبًا النائبة: "حضرتك كده مش عاوزة تقوية للشبكات، أنتٍ عاوزة كبسة على العمارة".

وأوضح "الجمل"، في رده على مشكلة النائبة، بأن تلك المشكلات، تأتي نتيجة تداخلات أجهزة تقوية الشبكات غير الشرعية.

وأشار إلى أن البعض يلجأ إلى تركيب تلك الأجهزة غير الشرعية لتقوية الشبكات بمنزله أو شركته، إلا أنها تضر العقارات المجاورة له، بضعف الشبكات بها.

وأكد "الجمل"، أن الجهاز يسعى لمواجهة أجهزة تقوية الشبكات غير الشرعية، والتي يتم استخدامها في الأماكن المزدحمة، معلنًا أن الجهاز تمكن من ضبط ١٧٥٠ جهاز غير شرعي خلال ست أشهر، في سبع محافظات، الأمر الذى أدى إلى تحسن الخدمة في تلك المناطق.

وأوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد بدوى، رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات في ختام اجتماعها مساء اليوم، لمناقشة مدى مطابقة محطات المحمول للاشتراطات الصحية والبيئية والمعوقات التي تواجه شركات المحمول في انشاء أبراج تقوية الشبكات.

وجاء من بين التوصيات، عقد اجتماع بحضور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة التنمية المحلية، للانتهاء من مشاكل شبكات المحمول بالمحافظات، وكذلك تفعيل بروتوكول التعاون بين وزارات الاتصالات والصحة والبيئة والتنمية المحلية، تنظيم حملات توعية من جانب وزارة الصحة لطمأنة المواطنين بشأن اثار الشبكات والتأكيد على أنها مطابقة للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية.

وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل البرتوكول المبرم بين الجهاز القومى للاتصالات ووزارة الشباب لتوعية الشباب من خلال حملة توعية متكاملة، بالإضافة إلى تركيب لوحة معدنية على أبراج شبكات المحمول تتضمن الرقم البيئي على الأبراج.

وشهد الاجتماع، إعلان المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي للاتصالات، خلال الاجتماع، عن اتخاذ عدد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة من شأنها تسهيل وتسريع إجراءات ترخيص المحطات والأبراج، وكذلك قيام الجهاز بتوفير الترددات المطلوبة لشركات المحمول لتحسين خدماتها، بالإضافة الى توافر ترددات جديدة أيضا لمن يريد من الشركات، متابعا، ان الجهاز يهدف من ذلك تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وفي نفس الوقت يستفيد المستثمر وبالتالي تستفيد الدولة.