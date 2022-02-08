قاصر تتهم عاطلا باحتجازها 18 يوما ومعاشرتها بالإكراه.. والتحريات: "كله برضاها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة برئاسة اللواء مدحت فارس ملابسات تغيب قاصر ومعاشرتها عنوة لمدة 18 يوماً داخل شقة بمدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل الواقعة تعود إلى حضور شخص إلى قسم شرطة ثان أكتوبر وإبلاغه عن اعتياد ابنته "أروى" 15 سنة، التواجد خارج المنزل لفترات.

بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، كلف اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ كاملة.

في وقت لاحق، اتهمت "أروى"، 15 سنة، عاطل يدعى " أحمد.ف"، 39 سنة، بالتعدي عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج واحتجازها لمدة 18 يوما داخل مسكنه بنطاق القسم.

أضافت في بلاغها أنه تعدى عليها دون مقاومة منها لخوفها منه مشيرة إلى أنها قبل عامين تعرفت على شخص يدعى "أسامة"، وعاشرها معاشرة الأزواج أيضاً لكن في هذه المرة كان برضاها وأنه من أفقدها عذريتها.

تحريات المباحث التي أجريت بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر توصلت إلى أن والدي الطفلة منفصلين قبل عدة سنوات ما نتج عنه تفكك أسري اعتادت على إثره القاصر ترك منزل الأسرة، والمكوث خارجه لفترات ليست بقصيرة.

وبينت تحريات المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، أن المشكو في حقه لم يحتجز القاصر بالإكراه كما زعمت، وأنها توجهت رفقته برضاها.

تحرر المحضر رقم 7954 إداري قسم ثان أكتوبر، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي انتدبت طبيبا شرعيا لتوقيع الكشف الطبي على القاصر لبيان عما إذا كانت بكر أم ثيب وإعداد تقرير مفصل بذلك.