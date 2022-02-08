الداخلية تكشف حقيقة احتجاز كريم الشاعر في قسم المعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قالت وزارة الداخلية، إنه لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن احتجاز أحد الأشخاص يدعى كريم الشاعر بقسم شرطة المعادى بالقاهرة "دون وجه حق".

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء؛ أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أن المذكور مطلوب فى عدد ٢١ قضية بتهم ( تبديد - شيك - ضرب ) بإجمالى حبس ٩ سنوات و٣٥ يوماً؛ وأنه بتاريخ 8 الجارى تم ضبط المذكور بدائرة قسم شرطة المعادي.

وتابع البيان؛ تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله؛ وجارى عرضه على النيابة العامة .