شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لرفع الإشغالات بالمعادى والبساتين وتكثيف أعمال النظافة بحلوان وطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت الأجهزة التنفيذية جنوب القاهرة، مجهوداتها للقضاء على كافة أشكال المخالفات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في إطار من المتابعة المستمرة وفقا لتعليمات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وفي هذا السياق وفي إطار عودة الانضباط للشارع قامت الاجهزة التنفيذية بحي طره بتكثيف الجهود والحملات لتحسين الخدمات فقد قامت إدارة الإنارة بالحي باستكمال أعمال صيانة أعمدة الإنارة بشارع مصر حلوان الزراعي أمام محطة مترو طرة البلد، وتم عمل أسلاك هوائية لإنارة الشارع، وذلك استجابة لشكاوي المواطنين.

وحرصا على تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات قام حي طره بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والتجميل بعمل حملات مستمرة، وعلى مدار اليوم استهدفت رفع تراكمات وتجريد ورفع مخلفات السكة الحديد بشارع معهد الأمناء.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى ومتعهدى رفع القمامة بأعمال نظافة وتجريد بشارع 77 وأمام مركز المعلومات، كما نفذ حي المعادى حملة لرفع اشغالات المحلات والكافيهات والباعة بشارع 9 وشارع حسنين دسوقى .

كما واصلت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين أعمال نظافة وتجريد ورفع مخلفات وزراعة حديقة النصر بشارع النصر باتجاه الاوتوستراد واستكمال أعمال التطوير الجارية بميدان مؤمن بشارع النصر بالمعادي الجديدة، كما تم إيقاف أعمال مخالفة لتحول شقة سكنية من سكني لتجاري بعمارة رقم 17 بمشروع اشجار دارنا.