شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن: غلق أى حضانة لا تلتزم بالإجراءات الاحترازية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر حضانات الأطفال العمل وفقا للإجراءات الاحترازية إلى أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لحماية الأطفال والتأكد من كل الشروط الخاصة بإعادة فتح الحضانات ووجود لجان للرقابة والمتابعة فى كل محافظة يشرف عليها مدير مديرية التضامن، وتضم فى عضويتها ممثلي إدارات الأسرة والطفولة

وتقوم لجان الضبطية القضائية ومجموعات العمل يقومون بمتابعة عمل الحضانات للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بإعادة فتح الحضانات وفى حالة عدم الالتزام يتم إغلاق الحضانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى أنه يتم حاليًا تكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها وجود شخص مُؤهَّل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى وتخفيض عدد الأطفال حسب السعة الاستيعابية طبقًا لما ورد بالترخيص لـ75 % فقط حفاظاً على التباعد الاجتماعى والتزام الحضانة بتوفير كاشف حرارى عن بُعد، ويتم قياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ومنع استخدام الألعاب المصنوعة من الأقمشة وأوراق التلوين كذلك منع استقبال الزائرين أو الأهالى داخل الحضانة، وأيضا ضرورة التزام العاملين بارتداء الكمامات وغسل اليدين بشكل مستمر للأطفال والعاملين كذلك السماح للطفل بالدخول بحقيبة جلد بها أدوات نظافة شخصية "مناديل ومطهر وفوطة وصابون"، وأيضا الحد من الأنشطة التى تتطلب مشاركة مجموعات كبيرة من الأطفال، ضرورة تخصيص غرفة للعزل الطبى فى حالة حدوث أى إصابة للعاملين أو الأطفال لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة.