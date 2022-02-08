شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ المرحلة الثالثة لمشروع روضة السودان بالدقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمه البيئة جولة ميدانية للوقوف علي أعمال تنفيذ "المرحلة الثالثة والأخيرة" من المشروع، الذى يتم تنفيذه بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضارية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كما حرصت نائب المحافظ علي تفقد أعمال رفع كفاءة المراحل السابقة بمشروع روضه السودان لضمان توافر كافه الخدمات للمواطنين والاستماع منهم لاي معوقات لسرعة حلها إلى جانب المرور على المبنى الخدمى المقرر أن يضم العديد من الخدمات التى سيتم توفيرها لأهالى المنطقة.

جاء ذلك استكمالا لما انجزته محافظة الجيزة وبالتعاون مع الجهات المعنية في تسكين قاطني منطقة عشش السودان الغير امنة بمساكن حضارية بديلة، وانطلاقاً من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمتابعه نسب تنفيذ المرحلة الأخيرة من أعمال إنشاء المساكن الحضارية لنقل الأسر المتبقية بها.