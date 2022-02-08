شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تزيل مخالفات بناء بشوارع المطبعة وحمزة الأبحر و6أكتوبر ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات ضبط مخالفات البناء وإزالتها لتحقيق الإنضباط في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة في ذلك الشأن لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال حي بولاق الدكرور بتنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء شملت إزالة حوائط مخالفه بشارع عبدالخالق عفيفي المتفرع من 6 أكتوبر.

كما تم إزالة مخالفات بناء لمنشأت بدون ترخيص بشوارع المطبعة وحمزة الأبحر بمنطقة صفط اللبن حرم الطريق الدائري وقد تم إتخاذ الإجراءات القانونية بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.