"هفتحلك الباب".. حيلة سائق لسرقة متعلقات سيدة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط سائق؛ لقيامه بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمصر الجديدة.

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال قيامها باستيقاف إحدى سيارات الأجرة "تاكسي" لتوصيلها لأحد الأماكن بدائرة القسم، قام قائدها بإيهامها بوجود عطل بالباب الخلفي للسيارة وطلب منها الجلوس بالمقعد الأمامي بجواره، وفور وصولها إدعى سالف الذكر مساعدتها في فتح الباب، وأثناء ذلك قام بمغافلتها والاستيلاء على حافظة نقودها بداخلها مبلغ مالي ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها قيادة سائق، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة ) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم حال استقلاله السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته (مبلغ مالي – كمية من مخدر الهيروين)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات ذات الواقعة، كما أضاف بإنفاقه باقي المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية وحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة"، وبارتكابه 5 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.