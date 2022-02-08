نجاة سكان عقار بالشيخ زايد من "القاتل الصامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

نجا سكان عقار بالشيخ زايد من خطر "القاتل الصامت"؛ إثر حدوث تسرب غاز.

تبلغ لغرفة عمليات الحماية المدنية من إدارة شرطة النجدة بحدوث تسرب غاز من ماسورة العقار رقم (14 أ) المجاورة الثاثة الحي الثالث.

انتقل رجال الدفاع المدني وضباط الشرطة من قسم أول الشيخ زايد إلى محل البلاغ، وتم إبلاغ طوارئ الغاز فتم غلق المحبس الرئيسي حتى تمام الإصلاح.

في سياق متصل، وقع تسرب غاز مماثل من شقة بالعقار رقم (328 ح) بحدائق الأهرام بوابة أحمس، وحال تدخل مسؤولي طواريء الغاز دون وقوع خسائر في الأرواح.