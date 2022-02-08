للتصالح.. تأجيل محاكمة مُتسابق "ذا فويس كيدز" المتهم بضرب زميله لـ15 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قضت محكمة الطفل، اليوم الثلاثاء، بتأجيل دعوى ضد معاذ عيسى، متسابق "ذا فويس كيدز" المتهم بإصابة زميله في الجمجمة بمفتاح سيارة لجلسة 15 فبراير.

وأقر الطرفان بالتصالح أمام المحكمة خلال جلسة اليوم.

وحصل "الخليج 365" على نص تحقيقات نيابة الطفل في واقعة اعتداء معاذ عيسى متسابق "ذا فويس كيدز" على طالب في الصف الثاني الإعدادي، نافيًا تعمده قصده الاعتداء على المجني عليه خلال مشاجرة بينهما في حلوان.

وقال المتهم، طالب في الصف الثالث الإعدادي، إنه يوم 7 يونيو الماضي كان آخر يوم في امتحاناته، قابل صاحب جراج يدعى "جمال": "قالي قبل كده السطح عالي وهو بيهرز وأنا معرفش معنى الكلمة"، مضيفًا أنه يوم الواقعة قابله مرة أخرى فنادى عليه "وقولتله نفسه الجملة" لكن تصادف وجود المجني عليه حسن شريف.

وأضاف المتهم أنه فوجئ بـ"حسن" ينادي عليه "تعالى هنا.. أنت تقصد مين بالجملة دي"، فقولتله "أنا بكلم جمال ومش بتكلم معاك ومقصدكش" وفوجئت إنه ضربني في صدري.

وذكر المتهم أن الضحية ضربه مرة أخرى بـ"البوكس" و"كسرلي النضارة.. وأنا نظري ضعيف ومبشوفش من غيرها.

وأضاف المتهم أن فوجئ بالمجني عليه "لقيته جاي يديني بالروسية بدماغه في وشي.. فحاولت أصد الضربة بإيدي، وكان فيها المفاتيح فمفتاح منهم دخل في دماغه".

ونفى الطفل المتهم قصده إصابة المجني عليه بالمفاتيح "كنت بصد ضربة الروسية بتاعته".

لكن، شاهد الواقعة علي الدين عبداللطيف، طالب في الصف الثاني الإعدادي، نفى رواية المتهم، قائلًا: "مفاتيح معاذ وقعت على الأرض.. فنزل جابها وضربة بيها حسن ضربة في دماغه والمفاتيح فضلت فيها".

وقال الشاهد إن حديث المتهم "معاذ" عن محاولته صد "روسية" من حسن غير منطقية، لأن المجني عليه حسن أطول من الأول "فبالتالي لو أراد المتهم صد الضربة مفترض تيجي في جبهته.. لكنه ضربه ضربة عن قصد في رأسه"، مختتمًا "الموضوع مخدش دقيقة.. وبعدها روحنا على الصيدلية وبعدها مستشفى المعادي العسكري".

تسلّمت نيابة الطفل بالقاهرة، تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه حسن شريف علوان الذي تعرض للضرب على يد متسابق "ذا فويس كيدز" السابق معاذ عيسى.

وانتهت نتيجة التقرير - حصل الخليج 365 على صورة منه - إلى أن المعالم الأصلية لإصابة الطفل المجني عليه نتيجة التدخل الجراحي، وبالاطلاع على أوراق العلاج وتوقيع الكشف الشرعي، فإن إصابته كانت ذات طبيعة رضية حدثت نتيجة المُصادمة بجسم صلب.

وأضاف أن الإصابة جائزة الحدوث من مثل الرواية الواردة للواقعة "الضرب باستخدام مفاتيح معدنية استقر منها مفتاح سيارة بفروة الرأس وتم رفعه وإزالته".

وأشار التقرير إلى أن إصابة المجني عليه المشاهدة والمثبتة بأوراق العلاج "في مقتل".