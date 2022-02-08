بالأسماء.. قرار جمهوري بتنقلات وتعيينات القضاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 45 لسنة 2022 ببعض التعيينات والتنقلات في الوظائف القضائية.

وتضمن نص القرار تعيين رؤساء بالنيابة العامة رؤساءً بالمحاكم الابتدائية من الفئة (أ)، وتعيين رؤساء بالمحاكم الابتدائية رؤساءً بالنيابة العامة، وكذلك تعيين ونقل رؤساء النيابة من الفئة (ب) رؤساءً بالمحاكم الابتدائية من الفئة (ب).

كما تضمنت المادة العاشرة تعيين عدد من وكلاء النيابة من الفئة الممتازة قضاةً بالمحاكم الابتدائية.

وشمل القرار في مادته التاسعة تعيين عدد من وكلاء النيابة من الفئة (ب) كرؤساء للمحكمة ورؤساء للنيابة من الفئة (ب).

وحددت المادة الثانية تنفيذ الترقيات اعتبارًا من 30 يونيو 2021.