السيطرة على 4 حرائق مخلفات وهيش في الجيزة دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة 4 حرائق مخلفات وهيش في أماكن متفرقة من المحافظة دون إصابات.

مركز منشأة القناطر شمال قطاع أكتوبر شهد حريقا مخلفات الأول بكمية هيش بشاطئ البحر قرية بني سلامة بطريق المناشى والثاني بجوار الرياح بين قريتي أبو غالب ووردان، وتم إخماد الحريقين واتخاذ اللازم حيال المتسبب فيهما.

بالانتقال إلى جنوب المحافظة، اندلع حريق مخلفات "هيش" بشارع الترعة الشرقية قرية غمازة الكبرى مركز الصف، وتم محاصرة النيران وإخمادها سريعا.

مركز أبو النمرس جنوب المحافظة شهد حريق مخلفات أيضا بمنطقة كوبري زاوية أبو مسلم، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على نيرانه.