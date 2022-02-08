تفحم كشك سجائر بالحي العاشر في أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

التهمت النيران كشك سجائر بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بالمجاورة الرابعة الحي العاشر.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء تنسيقا مع نائبه لقطاع إطفاء أكتوبر وقوات الشرطة.

تبين بالفحص نشوب حريق بكشك سجائر أمام العقار رقم 105، وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على حريق دون إصابات.

جرى تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.