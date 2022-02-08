ضبط صاحب مخبز بدون ترخيص بحوزته دقيق مُدعم في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مخبز سياحي كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث)؛ لإدارته المخبز "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي المدعم "استخراج 82%" والمُنصرف حصصاُ للمخابز البلدية المرخصة، بقصد استخدامها في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبحوزته (750 كيلو جرام دقيق بلدي مُدعم).

بمواجهة المتهم اعترف بإدارته المخبز بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد استخدامها في صناعة الخبز السياحي لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.