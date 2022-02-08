رئيس الوزراء يتابع جهود توفير احتياجات المشروعات الجاري تنفيذها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة إجراءات وجهود توفير احتياجات المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها، خصوصاً المواسير وغيرها، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومسؤولي الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يأتي لمتابعة الجهود الخاصة بزيادة حجم الإنتاج من المواسير التي يتم استخدامها في تنفيذ مشروعات البنية التحتية "مياه- صرف- غاز طبيعي"، وذلك بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير، في ظل تنامي مشروعات قطاع التشييد والبناء، وكذا تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأكد مدبولي أن الدولة تعمل حالياً على توفير المواد الخام الداخلة في تصنيع المواسير، وزيادة قدرات التصنيع المحلية.

وأشار وزير البترول، خلال الاجتماع، إلى أنه يتم العمل على توفير المواد الخام المطلوبة لصناعة المواسير، وكذا زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، إلى جانب زيادة خطوط الإنتاج، وذلك بهدف الوفاء بالالتزامات المقررة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، في ظل ما نشهده من طفرة كبيرة في تنفيذ هذه المشروعات التي تتطلب مضاعفة حجم الإنتاج من مواسير البولي إيثيلين على وجه الخصوص، المستخدمة في مشروعات مياه الشرب، أو الصرف الصحي، أو الغاز الطبيعي، منوهاً بأنه يتم أيضاً التنسيق مع الجهات المعنية لاستيراد الكميات التي قد يكون هناك احتياج إليها.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس سعي الهيئة الدائم لتلبية الاحتياجات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ المشروعات الكبرى، الجاري تنفيذها حاليًّا وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على زيادة الكميات المصنعة من المواسير، المستخدمة في تنفيذ هذه المشروعات، إلى جانب إقامة المزيد من خطوط الإنتاج والتوسعات في المصانع القائمة، تلبية للطلب المتزايد على مثل هذه المنتجات.

ولفت رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى جهود الهيئة لزيادة حجم المنتج من مواسير البولي إيثيلين، موضحاً أنه تم التعاقد على توريد خطوط إنتاج جديدة ليصل حجم الإنتاج إلى 79 ألف طن سنويًّا نهاية العام المالي 2022- 2023، مشيراً إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الأخيرة إنتاج وتوريد ولحام واختبار مواسير بأقطار وضغوط مختلفة للمشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة بكميات تصل إلى 128 ألف طن.

وأشار التراس إلى أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة ومتابعة خطوط الإنتاج الخاصة بمواسير البولي إيثيلين، ومن ذلك ما يتعلق بالتغذية الآلية للخام، والتحكم فى التشغيل وجودة المنتج، ومتابعة الأعطال، والتحكم الآلي في الضغوط لنفس القطر دون توقف الخطوط.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع موسع كذلك مع المصانع التابعة للقطاع الخاص المنتجة لمواسير البولي إيثيلين، لمتابعة خطط إنتاج هذه المصانع، والمقترحات الخاصة بتوسعاتها خلال الفترة القادمة، بما يلبي الطلب المتزايد على تلك المواسير، إلى جانب العمل في الوقت ذاته على تأمين وتوفير الاحتياجات من المواد الخام. ​