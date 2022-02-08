شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: 7 مليارات دولار و192 مليون يورو قيمة دعاوى تحكيمية فى عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عمر مروان وزير العدل، حصاد وزارة العدل في جميع القطاعات خلال عامين، وتضمن الحصاد بالنسبة للإدارة العامة للتحكيم وتسوية المنازعات انتهاء الإدارة من اقتراح وإتمام التسوية والودية لعدد 13 دعوى تحكيمية استثمارية وتجارية وعدد 14 نزاع استثمارى وتجارى وعرضها على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار واعتمادها جميعا من قبل رئيس الوزراء.

وبلغت قيمة الدعاوى التحكيمية والنزاعات الاستثمارية والتجارية التى تمت تسويتها نحو 7 مليارات و852 مليونا و547 الف دولار، و192 مليون و200 ألف يورو، بالإضافة إلى مبلغ مليار و802 مليون و623 ألف جنيه مصري.

يذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل، قال إنه بمناسبة مرور عامين على بدء تنفيذ خطة وزارة العدل لتطوير المنظومة القضائية في مصر من ديسمبر 2019 وحتى ديسمبر 2021، فإن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة العدالة وتقديم الخدمات في سهولة ويسر، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية واتساقا مع رؤية هادفة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتحسين الخدمات المقدمة.

وتتضمن إنجازات وزارة العدل خلال العامين ثلاثة محاور رئيسية وهي محور العدالة الناجزة والخدمات المميزة وتحديث وحوكمة العمل بقطاعات وإدارات الوزارة.