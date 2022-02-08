شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات على خط الواسطى - الفيوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط الواسطي - الفيوم تلبية لرغبات جمهور الركاب، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل كالتالى:
- تعديل ميعاد قطار 1104 ركاب الواسطي / الفيوم حيث يقوم الساعه 6:50 من محطة الواسطي ليصل محطة الفيوم الساعة 8:05.
- تعديل ميعاد القطار 145 ركاب الفيوم / الواسطي حيث يقوم الساعه 20:10 من محطة الفيوم ليصل الي محطة الواسطي الساعه 21:35.