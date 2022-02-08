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السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات على خط الواسطى - الفيوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط الواسطي - الفيوم تلبية لرغبات جمهور الركاب، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل كالتالى:

 

- تعديل ميعاد قطار 1104 ركاب الواسطي / الفيوم حيث يقوم الساعه 6:50 من محطة الواسطي ليصل محطة الفيوم الساعة 8:05.

 

- تعديل ميعاد القطار 145 ركاب الفيوم / الواسطي حيث يقوم الساعه 20:10 من محطة الفيوم ليصل الي محطة الواسطي الساعه 21:35.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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