القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات علي خط الواسطي - الفيوم تلبية لرغبات جمهور الركاب، وذلك اعتبارا من يوم الخميس المقبل كالتالى:

شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن تعديل مواعيد بعض القطارات على خط الواسطى - الفيوم والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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